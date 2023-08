Matchs de la coupe du monde rugby à la guinguette La Méric 20 Avenue Georges Hébert La Brède, 8 septembre 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

Venez profiter des matchs de la coupe du monde de rugby à la guinguette La Méric, située en plein cœur des vignes du château Méric.

Toute l’équipe de la guinguette La Méric se fera un plaisir de vous servir vos boissons.

Foodtrucks pour vous restaurer.

Toutes les dates de retransmission seront communiquées sur nos pages Instagram et Facebook, n’hésitez pas à les consulter!.

2023-09-08 fin : 2023-09-08

20 Avenue Georges Hébert

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the Rugby World Cup matches at La Méric guinguette, located in the heart of the Château Méric vineyards.

The Guinguette La Méric team will be delighted to serve your drinks.

Foodtrucks available.

All broadcast dates will be announced on our Instagram and Facebook pages, so don’t hesitate to check them out!

Venga a disfrutar de los partidos de la Copa del Mundo de Rugby en La Méric guinguette, situada en el corazón de los viñedos del Château Méric.

Todo el equipo de La Méric guinguette estará encantado de servirle bebidas.

Foodtrucks disponibles.

Todas las fechas de emisión se anunciarán en nuestras páginas de Instagram y Facebook, ¡así que no dude en consultarlas!

Genießen Sie die Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft in der Guinguette La Méric, die inmitten der Weinberge des Château Méric liegt.

Das gesamte Team der Guinguette La Méric freut sich darauf, Ihnen Ihre Getränke zu servieren.

Foodtrucks sorgen für Ihr leibliches Wohl.

Alle Daten der Übertragungen werden auf unseren Instagram- und Facebook-Seiten bekannt gegeben, also zögern Sie nicht, diese zu besuchen!

