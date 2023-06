La Meric Guinguette – MOTHER COVER Pop, Swing, jazz et Rock’n’Roll 20 Avenue Georges Hébert La Brède, 1 juillet 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

La guinguette La Méric vous propose de venir passer un moment de convivialité entre amis ou en famille dans un cadre verdoyant et naturel au cœur des vignes des graves !

L’ambiance et la convivialité de ce site en pleine nature au cœur du vignoble a conquis le public.

La 3ème édition est lancée, avec un solide programme. Chaque week-end composé de concerts et soirées à thème mais aussi de Happy hour. Des soirées tapas avec vins de la propriété et boissons locales avec ou sans alcool sans oublier les jeux !

N’attendez plus, venez découvrir cette charmante guinguette, située aux portes de Bordeaux où l’on peut déguster des produits locaux et les vins de la propriété..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 . .

20 Avenue Georges Hébert Guinguette LA MERIC

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Méric guinguette invites you to spend a convivial moment with friends or family in a green, natural setting in the heart of the Graves vineyards!

The atmosphere and conviviality of this site in the heart of the vineyards has won over the public.

The 3rd edition is now underway, with a solid programme. Every weekend there will be concerts and themed evenings, as well as happy hours. Tapas evenings with wines from the estate and local drinks, with or without alcohol, not forgetting the games!

Don’t wait any longer, come and discover this charming guinguette, located on the outskirts of Bordeaux, where you can sample local produce and the estate’s wines.

La Méric guinguette le invita a pasar un momento de convivencia con amigos o en familia en un entorno verde y natural en el corazón de los viñedos de Graves.

El ambiente y la convivencia de este lugar en el corazón de los viñedos han conquistado al público.

La 3ª edición ya está en marcha, con un sólido programa. Todos los fines de semana habrá conciertos y veladas temáticas, así como happy hours. Veladas de tapas con vinos de la finca y bebidas locales, con o sin alcohol, ¡sin olvidar los juegos!

No espere más, venga a descubrir esta encantadora guinguette, situada en las afueras de Burdeos, donde podrá degustar los productos locales y los vinos de la finca.

Die Guinguette La Méric lädt Sie ein, einen geselligen Moment mit Freunden oder der Familie in einer grünen und natürlichen Umgebung inmitten der Weinberge von Graves zu verbringen!

Die Atmosphäre und die Geselligkeit dieses Ortes inmitten der Natur im Herzen des Weinbergs haben das Publikum erobert.

Die dritte Ausgabe wurde mit einem soliden Programm gestartet. Jedes Wochenende besteht aus Konzerten und Themenabenden, aber auch aus Happy Hour. Tapas-Abende mit Weinen aus dem Weingut und lokalen alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken und nicht zu vergessen die Spiele!

Warten Sie nicht länger und entdecken Sie dieses charmante Guinguette vor den Toren von Bordeaux, wo man lokale Produkte und die Weine des Weinguts probieren kann.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Montesquieu