Début : 2024-01-21 11:00:00

Début : 2024-01-21 11:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

Journée exclusivement réservée aux femmes.

Une journée100 % féminine avec des professionnelles qui vous proposeront des prestations et des produits à prix réduit. Entrée gratuite, consommation de courtoisie pour le bon fonctionnement de l’établissement + d’infos au 02.40.91.42.99 Le dimanche 21 janvier de 11h à 18h. .

20 avenue du Général de Gaulle

Pornichet 44380

