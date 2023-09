Kamuyot 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 12 décembre 2023, Foix.

Foix,Ariège

Douze danseurs de la Compagnie Grenade interprètent, avec toute la fougue de leur jeunesse, une création du célèbre chorégraphe Ohad Naharin. Une pièce libre et surprenante qui invite le public à un moment de danse jubilatoire..

2023-12-12 20:30:00 fin : 2023-12-12 . EUR.

20 Avenue du Général de Gaulle L’estive

Foix 09000 Ariège Occitanie



Twelve dancers from Compagnie Grenade perform, with all the ardor of their youth, a creation by renowned choreographer Ohad Naharin. A free and surprising piece that invites the audience to a moment of jubilant dance.

Doce bailarines de la Compagnie Grenade interpretan, con toda la pasión de su juventud, una creación del célebre coreógrafo Ohad Naharin. Una pieza libre y sorprendente que invita al público a un momento de danza jubilosa.

Zwölf Tänzer der Compagnie Grenade interpretieren mit dem ganzen Elan ihrer Jugend eine Kreation des berühmten Choreografen Ohad Naharin. Ein freies und überraschendes Stück, das das Publikum zu einem jubelnden Tanzmoment einlädt.

