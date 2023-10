Hélène Frappat – Trois femmes disparaissent 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 7 décembre 2023, Foix.

Foix,Ariège

Hélène Frappat signe une enquête arachnéenne sur le réel proprement surréaliste d’une lignée de stars hollywoodiennes maudites. Et nous fait *voir* comme jamais ce que nous avions pourtant sous les yeux *depuis le début*..

2023-12-07 18:30:00

20 Avenue du Général de Gaulle
L'estive

Foix 09000
Ariège
Occitanie



Hélène Frappat?s spider-like investigation into the surreal reality of a line of cursed Hollywood stars. And she makes us *see* like never before what we had been looking at *all along*.

Hélène Frappat ha escrito una investigación en tela de araña sobre la realidad surrealista de una serie de estrellas de Hollywood malditas. Y nos hace *ver* como nunca antes lo que hemos estado mirando *todo el tiempo*.

Hélène Frappat hat eine spinnenartige Untersuchung der surrealen Realität einer Reihe von verfluchten Hollywoodstars durchgeführt. Und lässt uns auf nie dagewesene Weise *sehen*, was wir doch *von Anfang an* vor Augen hatten.

