West 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 6 décembre 2023, Foix.

Foix,Ariège

Deux musiciens, Jeff Manuel à la guitare et Sébastien Bacquias à la contrebasse, donnent un nouveau souffle à un film fondateur du cinéma, Trois sublimes canailles, de John Ford. Une ruée vers l’or qui procure une bonne dose d’adrénaline et des frissons !.

2023-12-06 15:00:00 fin : 2023-12-06 . EUR.

20 Avenue du Général de Gaulle L’estive

Foix 09000 Ariège Occitanie



Two musicians, Jeff Manuel on guitar and Sébastien Bacquias on double bass, breathe new life into a seminal film, John Ford?s Three Sublime Scoundrels. A gold rush that’s sure to get your adrenalin pumping and your blood flowing!

Dos músicos, Jeff Manuel a la guitarra y Sébastien Bacquias al contrabajo, insuflan nueva vida a una película seminal, Los tres bribones sublimes de John Ford. Es una fiebre del oro que le proporcionará una buena dosis de adrenalina y ¡una buena emoción!

Zwei Musiker, Jeff Manuel an der Gitarre und Sébastien Bacquias am Kontrabass, hauchen dem Gründungsfilm des Kinos, Drei erhabene Halunken von John Ford, neues Leben ein. Ein Goldrausch, der für eine gehörige Portion Adrenalin und Gänsehaut sorgt!

