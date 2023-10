Ciné-conférence « la responsabilité territoriale des entreprises » 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 28 novembre 2023, Foix.

Maryline Filippi est professeure d’économie à Bordeaux Sciences Agro et chercheuse associée à l’INRAE AgroParisTech et Paris Saclay. Elle est spécialiste des coopératives agricoles, développement territorial et responsabilité des entreprises..

20 Avenue du Général de Gaulle L’estive

Maryline Filippi is Professor of Economics at Bordeaux Sciences Agro and Associate Researcher at INRAE AgroParisTech and Paris Saclay. She specializes in agricultural cooperatives, territorial development and corporate responsibility.

Maryline Filippi es profesora de economía en Bordeaux Sciences Agro e investigadora asociada en INRAE AgroParisTech y Paris Saclay. Está especializada en cooperativas agrícolas, desarrollo territorial y responsabilidad empresarial.

Maryline Filippi ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Bordeaux Sciences Agro und assoziierte Forscherin am INRAE AgroParisTech und Paris Saclay. Sie ist Spezialistin für landwirtschaftliche Genossenschaften, territoriale Entwicklung und Unternehmensverantwortung.

