Baal 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 24 novembre 2023, Foix.

Foix,Ariège

Danse, acrobaties et chant…

À la force du groupe masculin vient s’imposer, sans s’opposer, le charisme d’un chœur de femmes. De leur mise en relation sensible naissent de nouveaux possibles..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

20 Avenue du Général de Gaulle L’estive

Foix 09000 Ariège Occitanie



Dance, acrobatics and song…

The strength of the male group is matched, without opposition, by the charisma of a female chorus. New possibilities emerge from their sensitive relationship.

Danza, acrobacias y canciones…

A la fuerza del grupo masculino se une el carisma de un coro de mujeres. De su sensible relación nacen nuevas posibilidades.

Tanz, Akrobatik und Gesang…

Die Stärke der männlichen Gruppe wird durch das Charisma eines Frauenchors ergänzt, ohne dass es zu einer Opposition kommt. Aus ihrer sensiblen Verbindung entstehen neue Möglichkeiten.

