Pierre Assouline – le nageur 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 21 novembre 2023, Foix.

Foix,Ariège

Offrant une époustouflante traversée du siècle, Le Nageur est le récit d’une existence tendue vers un but : viser l’excellence et le dépassement de soi. Et surtout, en toutes circonstances, tenir, se tenir, résister..

2023-11-21 18:30:00 fin : 2023-11-21 . .

20 Avenue du Général de Gaulle L’estive

Foix 09000 Ariège Occitanie



A breathtaking journey through the century, Le Nageur is the story of a life striving for excellence and self-improvement. And above all, under all circumstances, to hold on, to stand firm, to resist.

Un viaje impresionante a través del siglo, Le Nageur es la historia de una vida que se esfuerza por alcanzar la excelencia y superarse a sí misma. Y sobre todo, en cualquier circunstancia, de aguantar, de mantenerse firme, de resistir.

Der Schwimmer ist eine atemberaubende Reise durch das Jahrhundert und erzählt von einem Leben, das auf ein Ziel ausgerichtet ist: nach Spitzenleistungen zu streben und sich selbst zu übertreffen. Und vor allem, unter allen Umständen, durchzuhalten, sich durchzuhalten, zu widerstehen.

