Richard III de William Shakespear 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 16 novembre 2023, Foix.

Foix,Ariège

À la fin de la guerre des Deux-Roses, alors que la famille York vient de remporter sa bataille contre les Lancastre, Richard III échafaude son accession au trône par la ruse et le crime….

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

20 Avenue du Général de Gaulle L’estive

Foix 09000 Ariège Occitanie



At the end of the War of the Two Roses, when the York family has just won its battle against the Lancasters, Richard III plots his accession to the throne through cunning and crime?

Al final de la Guerra de las Dos Rosas, cuando los York acababan de ganar su batalla contra los Lancaster, Ricardo III urdió su ascenso al trono mediante la astucia y el crimen?

Als die York-Familie am Ende des Zwei-Rosen-Krieges ihre Schlacht gegen die Lancaster gewonnen hat, plant Richard III. seine Thronbesteigung durch List und Verbrechen

Mise à jour le 2023-07-27 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées