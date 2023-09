La voix des femmes de l’Amérique Latine 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 10 novembre 2023, Foix.

Foix,Ariège

Le souffle puissant de l’accordéon de Jean-Luc Amestoy rejoint les voix du Cuarteto pour s’inviter avec puissance et douceur dans l’œuvre de ces femmes, et révéler sa portée universelle..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

20 Avenue du Général de Gaulle L’estive

Foix 09000 Ariège Occitanie



The powerful breath of Jean-Luc Amestoy?s accordion joins the voices of the Cuarteto to invite itself with power and gentleness into the work of these women, and reveal its universal scope.

El poderoso acordeón de Jean-Luc Amestoy se une a las voces del Cuarteto, invitándonos a adentrarnos en el trabajo de estas mujeres con fuerza y dulzura, revelando su significado universal.

Das Akkordeon von Jean-Luc Amestoy verbindet sich mit den Stimmen des Cuarteto, um kraftvoll und sanft in das Werk dieser Frauen einzudringen und seine universelle Bedeutung zu enthüllen.

