Ciné-architecture « servir la beauté des paysages par la sobriété du projet » 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 18 octobre 2023, Foix.

Foix,Ariège

Alain Freytet, paysagiste et illustrateur, originaire de Creuse, où il est revenu vivre, réalise des projets de paysage aux quatre coins de la France, notamment pour le compte du Conservatoire du littoral, en Bretagne, en Corse et ailleurs..

2023-10-18 18:00:00 fin : 2023-10-18 . .

20 Avenue du Général de Gaulle L’estive

Foix 09000 Ariège Occitanie



Alain Freytet, landscape designer and illustrator, originally from Creuse, where he has now returned to live, carries out landscape projects all over France, notably on behalf of the Conservatoire du littoral, in Brittany, Corsica and elsewhere.

Alain Freytet, paisajista e ilustrador originario de Creuse, donde ha vuelto a vivir, ha trabajado en proyectos paisajísticos por toda Francia, en particular para el Conservatorio del Litoral, en Bretaña, Córcega y otros lugares.

Alain Freytet, Landschaftsarchitekt und Illustrator aus Creuse, wo er inzwischen wieder lebt, realisiert Landschaftsprojekte in ganz Frankreich, insbesondere im Auftrag des Conservatoire du littoral, in der Bretagne, auf Korsika und anderswo.

Mise à jour le 2023-07-27 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées