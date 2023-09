Oiseau 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 17 octobre 2023, Foix.

Foix,Ariège

Spectacle drôle et insolent, à hauteur d’enfant, Oiseau s’adresse à toutes les générations, dans une histoire trépidante et rebelle qui, à travers la mort, célèbre la vie !.

2023-10-17 19:00:00 fin : 2023-10-17 . EUR.

20 Avenue du Général de Gaulle L’estive

Foix 09000 Ariège Occitanie



A funny, cheeky show at a child?s level, Oiseau is aimed at all generations, in a lively, rebellious story that celebrates life through death!

Espectáculo divertido y descarado de nivel infantil, Oiseau es una historia alegre y rebelde que celebra la vida a través de la muerte

Oiseau ist ein witziges und freches Stück auf Kinderhöhe, das sich an alle Generationen richtet und eine rasante und rebellische Geschichte erzählt, die durch den Tod das Leben feiert…!

Mise à jour le 2023-07-27 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées