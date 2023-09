Chansons de là où l’œil se pose – JULIETTE 20 Avenue du Général de Gaulle Foix, 14 octobre 2023, Foix.

Foix,Ariège

Chanteuse, parolière et compositrice, Juliette s’inscrit dans la lignée des plus grands : Georges Brassens, Jacques Brel, Barbara… Envoûtante, sa voix saisit la vie dans toutes ses nuances et en traduit le mouvement par les notes de son piano..

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

20 Avenue du Général de Gaulle L’estive

Foix 09000 Ariège Occitanie



Singer, lyricist and composer, Juliette follows in the footsteps of the greats: Georges Brassens, Jacques Brel, Barbara? Her spellbinding voice captures life in all its nuances, and translates its movement through the notes of her piano.

Cantante, compositora y autora, Juliette sigue los pasos de los grandes: Georges Brassens, Jacques Brel, Barbara? Su voz hechizante capta la vida en todos sus matices y traduce su movimiento a través de las notas de su piano.

Die Sängerin, Texterin und Komponistin Juliette steht in der Tradition der ganz Großen: Georges Brassens, Jacques Brel, Barbara? Ihre Stimme erfasst das Leben in all seinen Nuancen und übersetzt dessen Bewegung in die Noten ihres Klaviers.

