Cinéma goûter pour les enfants (6 Mars 2024) 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis, 6 mars 2024, Cassis.

Cassis Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-06

Durant les vacances de février, le Ciné Calanques Cassis accueille les enfants pour une séance dédiée aux films « jeune public ».

Après la séance, une activité surprise et un goûter seront proposés aux enfants au Centre Culturel..

Mercredi 6 Mars 2024 de 14h30 à 17h00

A l’affiche : LES INSEPARABLES (film de Jérémie DEGRUSON – Film avec les voix de Eric Judor, Jean Pascal Zadi, Ana Girardot et Chris Marques)



Tarif : 12 € par enfant (film + activité + goûter compris)

Tarif unique accompagnateur : 8 €

A partir de 5 ans – Durée 2H30 environ

Séance au Ciné Calanques Cassis.



PLACES LIMITEES RESERVATIONS OBLIGATOIRES

.

20 Avenue Du Dr E. Agostini Au Centre Culturel

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



