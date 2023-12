Livre Entre Parenthèses 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

20 Avenue Du Dr E. Agostini
Cassis

Début : 2024-01-04 19:15:00

fin : 2024-01-04 20:30:00 Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.

« LA NOUVELLE FRANCE. HISTOIRE DU QUEBEC »

Présenté par Danièle Jeanjean .

20 Avenue Du Dr E. Agostini
Association Centre Culturel E Agostini

Cassis 13260
Provence-Alpes-Côte d'Azur

