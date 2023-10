Conférence : A la rencontre des peuples des mers avec Marc Thiercelin 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis, 21 novembre 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Le mardi 21 novembre 2023 à 19H, le Centre Culturel de Cassis vous propose une conférence :



A la rencontre des peuples des mers

Présentée par Marc Thiercelin

Skipper Explorateur.

2023-11-21 19:00:00 fin : 2023-11-21 20:00:00. EUR.

20 Avenue Du Dr E. Agostini Au Centre Culturel

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Tuesday 21 November 2023 at 7pm, the Cassis Cultural Centre will be organising a conference:



Encountering the peoples of the seas

Presented by Marc Thiercelin

Skipper and Explorer

El martes 21 de noviembre de 2023, a las 19.00 horas, el Centro Cultural de Cassis acogerá una conferencia:



Al encuentro de los pueblos del mar

Presentada por Marc Thiercelin

Patrón y explorador

Am Dienstag, den 21. November 2023 um 19 Uhr bietet das Centre Culturel de Cassis eine Konferenz an:



Auf der Begegnung mit den Völkern der Meere

Vorgestellt von Marc Thiercelin

Skipper und Entdecker

