Livres échanges 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis, 14 novembre 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Le débat mensuel autour d’un livre se fera le 14 novembre autour du livre

« Le petit cheval » de Thorvald STEEN

Présenté par Odd Björn Ure.

2023-11-14 18:00:00 fin : 2023-11-14 20:00:00. .

20 Avenue Du Dr E. Agostini Au Centre Culturel

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The monthly book discussion will take place on November 14 and will focus on the book

« The Little Horse » by Thorvald STEEN

Presented by Odd Björn Ure

El debate mensual sobre libros tendrá lugar el 14 de noviembre y se centrará en el libro

« El caballito » de Thorvald STEEN

Presentado por Odd Björn Ure

Die monatliche Debatte über ein Buch findet am 14. November statt und dreht sich um das Buch

« Das kleine Pferd » von Thorvald STEEN

Angeboten von Odd Björn Ure

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme de Cassis