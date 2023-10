Ciné Gouter 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis, 25 octobre 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Le ciné-goûter fait sa rentrée avec une nouvelle formule pour les enfants à partir de 5 ans: 1 film / 1 animation créative / 1 goûter.

Tes parents peuvent t’accompagner..

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

20 Avenue Du Dr E. Agostini Association Centre Culturel E Agostini

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The ciné-goûter is back with a new formula for children aged 5 and over: 1 film / 1 creative activity / 1 snack.

Your parents can accompany you.

Vuelve el ciné-goûter con una nueva fórmula para niños a partir de 5 años: 1 película / 1 actividad creativa / 1 tentempié.

Sus padres pueden acompañarles.

Der Ciné-goûter startet mit einer neuen Formel für Kinder ab 5 Jahren: 1 Film / 1 kreative Animation / 1 Snack.

Deine Eltern können dich begleiten.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme de Cassis