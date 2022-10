Présentation de du studio Noir de Cobalt par Julien Bernier 20 avenue des Prunus 44500 La baule, 24 octobre 2022, La baule.

20 avenue des Prunus 44500 La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

Julien de l’atelier Noir de Cobalt vous propose de découvrir l’univers de la céramique haute température. Sont fabriquées à l’atelier des pièces de grès utilitaires et décoratives et des cours de tournage et de modelage y sont dispensés. Vous pourrez découvrir les secrets de l’émaillage, la cuisson en oxydation et les différentes façons de travailler la terre de grès. Renouer le contact avec la terre pour renvoyer à des sensations primitives est le maître mot de l’atelier où une approche didactique et facile du monde de la céramique vous sera présentée. En parallèle, une exposition de photographies, disponibles à la vente, en faveur de la protection de la faune au Costa Rica, comme un appel à la sensibilisation sur les effets de l’éco-tourisme et ce, même s’ il est “éco”, est présentée dans l’atelier-boutique.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T12:00:00+02:00

2022-11-06T22:00:00+01:00