Théâtre : Accrochez-vous (comédie de Vivien Lheraux) 20 Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère, 19 novembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

L’Amicale de Bonlieu présente la Troupe de Chateauneuf sur Isère dans la comédie de Vivien Lheraux : Accrochez-vous !



Rendez-vous à la Salle des fêtes de Chateauneuf le Dimanche 19 Novembre à 14h30.



Spectacle au profit de l’Association Le Regard de Naël.

20 Avenue de Valence Salle des fêtes

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Amicale de Bonlieu presents the Troupe de Chateauneuf sur Isère in Vivien Lheraux’s comedy: Accrochez-vous!



Rendezvous at the Salle des fêtes in Chateauneuf on Sunday November 19 at 2.30pm.



Show in aid of the Association Le Regard de Naël

La Amicale de Bonlieu presenta a la Troupe de Chateauneuf sur Isère en una comedia de Vivien Lheraux: ¡Acrochez-vous!



Nos vemos en la Salle des fêtes de Chateauneuf el domingo 19 de noviembre a las 14.30 h.



Espectáculo a beneficio de la Asociación Le Regard de Naël

Die Amicale de Bonlieu präsentiert die Truppe aus Chateauneuf sur Isère in der Komödie von Vivien Lheraux: Accrochez-vous!



Wir treffen uns im Festsaal von Chateauneuf am Sonntag, den 19. November um 14.30 Uhr.



Aufführung zugunsten des Vereins Le Regard de Naël

