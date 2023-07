10e brocante vide-greniers 20 avenue de Lyon Bourg-lès-Valence, 22 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Venez nombreux à la 10e brocante vide-greniers de l’association des constructeurs de chars !.

2023-07-22 06:00:00 fin : 2023-07-22 17:00:00. .

20 avenue de Lyon Place des rencontres

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come one, come all to the 10th brocante vide-greniers organized by the association des constructeurs de chars!

No se pierda el 10º mercadillo y venta de garaje anual organizado por la Association des Constructeurs de Chars

Kommen Sie zahlreich zum 10. Trödel- und Flohmarkt der Vereinigung der Wagenbauer!

Mise à jour le 2023-07-19 par Valence Romans Tourisme