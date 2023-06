Apéro – concert : surprise ! 20 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche Apéro – concert : surprise ! 20 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer, 17 août 2023, Hauteville-sur-Mer. Hauteville-sur-Mer,Manche Apéro – concert : Evénement surprise au Carpe Diem..

2023-08-17 20:00:00 fin : 2023-08-17 . .

20 Avenue de l’Aumesle

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Aperitif – concert: A surprise event at Carpe Diem. Aperitivo – concierto: Evento sorpresa en Carpe Diem. Aperitif – Konzert: Überraschungsereignis im Carpe Diem. Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Hauteville-sur-Mer, Manche Autres Lieu 20 Avenue de l'Aumesle Adresse 20 Avenue de l'Aumesle Ville Hauteville-sur-Mer Departement Manche Lieu Ville 20 Avenue de l'Aumesle Hauteville-sur-Mer

20 Avenue de l'Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauteville-sur-mer/