Pixel Play : Dordogne – Rencontre avec son créateur 20 avenue de la Moutète Orthez, 2 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

En présence de l’artiste Cédric Babouche (auteur, réalisateur, directeur artistique).

En partenariat avec l’association régionale CINA.

Cédric Babouche est un artiste polyvalent mais surtout un véritable amoureux de l’aquarelle. Réalisateur de films

d’animation, auteur de bandes dessinées, directeur artistique, il nous livre un jeu vidéo créatif et sublime dédié à la

Dordogne..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. EUR.

20 avenue de la Moutète Le Pixel

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the presence of artist Cédric Babouche (author, director, artistic director).

In partnership with the regional association CINA.

Cédric Babouche is a versatile artist, but above all a true lover of watercolors. Animated film director

author and art director, he has produced a creative and sublime video game dedicated to the

Dordogne.

En presencia del artista Cédric Babouche (escritor, director, director artístico).

En colaboración con la asociación regional CINA.

Cédric Babouche es un artista polifacético, pero sobre todo un verdadero amante de la acuarela. Director de cine de animación

autor y director artístico, ha producido un creativo y sublime videojuego dedicado a la Dordoña

Dordoña.

In Anwesenheit des Künstlers Cédric Babouche (Autor, Regisseur, künstlerischer Leiter).

In Partnerschaft mit dem regionalen Verband CINA.

Cédric Babouche ist ein vielseitiger Künstler, aber vor allem ein wahrer Liebhaber der Aquarellmalerei. Regisseur von Filmen

animationsfilmer, Comic-Autor und künstlerischer Leiter, liefert er uns ein kreatives und erhabenes Videospiel, das der Dordogne gewidmet ist

Dordogne.

