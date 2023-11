Ciné-lecture : Les Toutrouges et les toutbleus 20 avenue de la Moutète Orthez, 26 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Lecture par les bibliothécaires de la Médiathèque Jean-Louis Curtis d’Orthez, avant la projection..

2023-11-26

20 avenue de la Moutète Le Pixel

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reading by librarians from the Médiathèque Jean-Louis Curtis d’Orthez, before the screening.

Lectura a cargo de los bibliotecarios de la Mediateca Jean-Louis Curtis de Orthez, antes de la proyección.

Lesung durch die Bibliothekare der Mediathek Jean-Louis Curtis in Orthez vor der Vorführung.

