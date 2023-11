Ciné-rencontre : L’amour et les forêts 20 avenue de la Moutète Orthez, 23 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

En présence de Marie Lemazava et Gwenaëlle Minous, de l’Unité Mobile de prise en charge des femmes victimes de violences (UMFV).

En partenariat avec le Centre Hospitalier d’Orthez..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

20 avenue de la Moutète Le Pixel

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the presence of Marie Lemazava and Gwenaëlle Minous, from the Unité Mobile de prise en charge des femmes victimes de violences (UMFV).

In partnership with the Centre Hospitalier d’Orthez.

En presencia de Marie Lemazava y Gwenaëlle Minous, de la Unidad Móvil para Mujeres Víctimas de Violencia (UMFV).

En colaboración con el Hospital de Orthez.

In Anwesenheit von Marie Lemazava und Gwenaëlle Minous von der mobilen Einheit zur Betreuung von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind (UMFV).

In Partnerschaft mit dem Centre Hospitalier d’Orthez.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Coeur de Béarn