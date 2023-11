Ciné-atelier doublage : Linda veut du poulet 20 avenue de la Moutète Orthez, 18 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Par Damien Listre de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

20 avenue de la Moutète Le Pixel

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Damien Listre of the Du Cinéma Plein Mon Cartable association.

Por Damien Listre, de la asociación Du Cinéma Plein Mon Cartable.

Von Damien Listre von der Vereinigung Du Cinéma Plein Mon Cartable.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Coeur de Béarn