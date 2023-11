Ciné-conférence : L’enlèvement 20 avenue de la Moutète Orthez, 15 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Présentation du film

20h30 : projection de L’enlèvement

22h45 : conférence et débat sur le film. En présence de Florent Boutet, critique de cinéma aux Fiches du cinéma et au Bleu du miroir..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

20 avenue de la Moutète Le Pixel

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Film presentation

8:30pm: screening of L’enlèvement

10:45 pm: Conference and debate on the film. With Florent Boutet, film critic for Fiches du cinéma and Bleu du miroir.

Presentación de películas

20.30 h: proyección de L’enlèvement

22.45 h: conferencia y debate sobre la película. Con la presencia de Florent Boutet, crítico de cine de Fiches du cinéma y Bleu du miroir.

Vorstellung des Films

20.30 Uhr: Vorführung von L’enlèvement (Die Entführung)

22.45 Uhr: Vortrag und Diskussion über den Film. In Anwesenheit von Florent Boutet, Filmkritiker bei Les Fiches du cinéma und Le Bleu du miroir.

