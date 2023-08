Soirée ciné et conférence 20 avenue de la Moutète Orthez, 28 septembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Projection de courts-métrages :

Charlot vagabond, Charlot s’évade et l’Émigrant.

Suivie d’une conférence d’Emmanuel Dreux : Le Cinéma… et Charlot, en même temps.

Maître de conférences en études cinématographiques (univ. Paris VIII), il s’intéresse au burlesque dans le cinéma.

Le titre évoque la pensée d’Élie Faure qui s’émerveille autant de l’apparition d’un art que de celle d’un génie qui en a une compréhension totale..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . EUR.

20 avenue de la Moutète Le Pixel

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Screening of short films:

Charlot vagabond, Charlot s?évade and l?Émigrant.

Followed by a lecture by Emmanuel Dreux: Le Cinéma… et Charlot, en même temps.

A lecturer in film studies at Paris VIII University, he is interested in burlesque in cinema.

The title evokes the thought of Élie Faure, who marveled as much at the emergence of an art form as at that of a genius who has a total understanding of it.

Proyección de cortometrajes:

El vagabundo, La fuga y El emigrante.

A continuación, conferencia de Emmanuel Dreux: Le Cinéma… et Charlot, en même temps.

Profesor de cine en la Universidad de París VIII, se interesa por lo burlesco en el cine.

El título evoca el pensamiento de Élie Faure, que se maravillaba tanto de la aparición de una forma de arte como de la de un genio que la comprendía totalmente.

Vorführung von Kurzfilmen :

Charlot vagabond, Charlot s?évade und L’Emigrant.

Anschließend Vortrag von Emmanuel Dreux: Le Cinéma… et Charlot, en même temps.

Er ist Dozent für Filmstudien (Univ. Paris VIII) und beschäftigt sich mit dem Burlesken im Kino.

Der Titel erinnert an die Gedanken von Élie Faure, der sich über das Auftauchen einer Kunst ebenso wundert wie über das Auftauchen eines Genies, das ein vollständiges Verständnis davon hat.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Coeur de Béarn