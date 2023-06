Fête du gave 20 avenue de la Moutète Orthez, 23 juin 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

AQUARELA – L’ODYSSÉE DE L’EAU (1h29)

Aquarela est un voyage spectaculaire à travers la beauté fascinante de l’Eau, l’élément le plus précieux de la Terre. Des eaux glacées du lac Baïkal en Russie à l’ouragan Irma dévastant Miami, en passant par l’impériale chute du Salto Ángel au Vénézuéla, l’Eau apparaît ici dans toute sa splendeur, à l’heure du dérèglement climatique.

RIVIÈRES : LES SENTINELLES DU RECHAUFFEMENT (27 minutes)

Film sur la manière dont le changement climatique affecte les rivières de notre planète. Du Chili jusqu’à la Norvège en passant par la France, deux kayakistes de haut niveau : Marlène Devillez (vice-championne du monde de kayak freestyle) et Nicolas Caussanel (champion d’Europe de kayak extrême), vous embarquent avec eux pour une dose d’action, des rencontres, mais surtout pour vous montrer la rivière comme vous ne l’avez jamais vue !.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

20 avenue de la Moutète Cinéma Le Pixel

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



AQUARELA – THE ODYSSEY OF WATER (1h29)

Aquarela is a spectacular journey through the fascinating beauty of Water, Earth?s most precious element. From the icy waters of Russia?s Lake Baikal to Hurricane Irma?s devastation of Miami, via the imperial Salto Ángel waterfall in Venezuela, water is shown here in all its splendor, in the age of climate disruption.

RIVERS: THE SENTINELS OF WARMING (27 minutes)

A film about how climate change is affecting our planet’s rivers. From Chile to Norway, via France, two top kayakers – Marlène Devillez (world vice-champion freestyle kayaker) and Nicolas Caussanel (European champion extreme kayaker) – take you on board for a dose of action and encounters, but above all to show you the river as you’ve never seen it before!

AQUARELA – LA ODISEA DEL AGUA (1h29)

Aquarela es un espectacular viaje a través de la fascinante belleza del Agua, el elemento más preciado de la Tierra. Desde las gélidas aguas del lago Baikal en Rusia hasta el huracán Irma devastando Miami, pasando por la imperial cascada de Salto Ángel en Venezuela, el Agua se muestra aquí en todo su esplendor, en un momento de alteración climática.

RÍOS: LOS SENTINELES DEL CALENTAMIENTO (27 minutos)

Una película sobre cómo el cambio climático está afectando a los ríos de nuestro planeta. De Chile a Noruega, pasando por Francia, dos kayakistas de élite, Marlène Devillez (subcampeona del mundo de kayak de estilo libre) y Nicolas Caussanel (campeón de Europa de kayak extremo), te embarcan en una dosis de acción y encuentros, ¡pero sobre todo para mostrarte el río como nunca antes lo habías visto!

AQUARELA – DIE ODYSSSEE DES WASSERS (1h29)

Aquarela ist eine spektakuläre Reise durch die faszinierende Schönheit des Wassers, dem wertvollsten Element der Erde. Von den eisigen Gewässern des Baikalsees in Russland über den kaiserlichen Wasserfall Salto Ángel in Venezuela bis hin zum Hurrikan Irma, der Miami verwüstet, zeigt sich das Wasser hier in seiner ganzen Pracht – in einer Zeit des Klimawandels.

RIVES: DIE SENTINELLEN DER ERWÄRMUNG (27 Minuten)

Ein Film darüber, wie sich der Klimawandel auf die Flüsse unseres Planeten auswirkt. Von Chile über Frankreich bis nach Norwegen nehmen Sie zwei Spitzen-Kajakfahrer mit: Marlène Devillez (Vizeweltmeisterin im Freestyle-Kajak) und Nicolas Caussanel (Europameister im Extrem-Kajak). Sie sorgen für Action und Begegnungen, aber vor allem zeigen sie Ihnen den Fluss, wie Sie ihn noch nie gesehen haben!

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Coeur de Béarn