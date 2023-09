Rencontre d’auteur : Inès El Abed 20 Avenue de la Grande Auberge Reffannes, 21 octobre 2023, Reffannes.

Reffannes,Deux-Sèvres

Dans le cadre de la Tournée des auteurs locaux dans les bibliothèques et médiathèques de Parthenay-Gâtine

Inès El Abed, maman de deux petites filles, est psychologue.

A travers son premier roman À l’arrivée, tu comprendras, elle dépose toute sa sensibilité et tente de répondre à certaines questions existentielles auxquelles elle a fait face au cours de son existence. Ayant à coeur d’aider et d’accompagner les personnes dans le besoin, elle met tout en oeuvre pour permettre à chacun de donner du sens à sa vie et de comprendre le sens de leurs épreuves..

20 Avenue de la Grande Auberge Bibliothèque « Brin de lecture »

Reffannes 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the tour of local authors in the libraries and media libraries of Parthenay-Gâtine

Inès El Abed is a psychologist and mother of two little girls.

In her first novel, À l’arrivée, tu comprendras, she brings all her sensitivity to bear on some of the existential questions she has faced in her life. With her heart set on helping and accompanying people in need, she does everything she can to enable everyone to give meaning to their lives and understand the meaning of their ordeals.

En el marco de la gira de autores locales en las bibliotecas y mediatecas de Parthenay-Gâtine

Inès El Abed es psicóloga y madre de dos niñas.

Su primera novela, À l’arrivée, tu comprendras, es un relato sensible de las cuestiones existenciales a las que se ha enfrentado a lo largo de su vida. Comprometida con la ayuda y el apoyo a las personas necesitadas, hace todo lo posible para ayudar a todos a dar sentido a sus vidas y comprender el significado de sus pruebas.

Im Rahmen der Tournee der lokalen Autoren in den Bibliotheken und Mediatheken von Parthenay-Gâtine

Inès El Abed ist Mutter von zwei kleinen Mädchen und Psychologin.

In ihrem ersten Roman À l’arrivée, tu comprendras legt sie ihre ganze Sensibilität an den Tag und versucht, Antworten auf einige existentielle Fragen zu finden, mit denen sie im Laufe ihres Lebens konfrontiert wurde. Ihr liegt es am Herzen, Menschen in Not zu helfen und sie zu begleiten, und sie setzt alles daran, dass jeder Mensch seinem Leben einen Sinn geben und den Sinn seiner Prüfungen verstehen kann.

