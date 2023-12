Atelier floral « le traineau enneigé » pour enfants spécial Noël 20 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe, 16 décembre 2023 09:30, Mours-Saint-Eusèbe.

Mours-Saint-Eusèbe,Drôme

« Le traineau enneigé »

2 autres ateliers les 20 et 23/12..

2023-12-16 09:30:00 fin : 2023-12-16 11:00:00. EUR.

20 Avenue Dauphiné Provence Crealy Fleurs

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« The snowy sleigh

2 other workshops on 20 and 23/12.

« El trineo nevado

otros 2 talleres los días 20 y 23/12.

« Der verschneite Schlitten »

2 weitere Workshops am 20. und 23.12.

Mise à jour le 2023-12-06 par Valence Romans Tourisme