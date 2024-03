20 ans Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 1 juin 2024.

20 ans En partenariat avec La Chouette Coop, la médiathèque fête ses 20 ans avec ses voisins ! Samedi 1 juin, 10h30 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T20:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T20:30:00+02:00

Samedi 1er juin, de 10h à 19h30, participez à des ateliers dans le bibliobus, découvrez des pépites dans une braderie de documents, assistez à des spectacles et des concerts pour petits et grands… on fait la fête dans la médiathèque et sur la place de la Légion d’honneur !

à 10h30

Caféstylo

Un stylo dans une main, une tasse de café ou de thé dans l’autre ! Participez à ce jeu d’écriture autour de la mémoire collective, pendant lequel un artiste de la compagnie Le Cri Dévot vous invite à vous remémorer des souvenirs et à écrire des histoires au passé ou au présent.

Une première approche de l’univers de la compagnie et de l’auto-socio-biographie chère à Annie Ernaux !

à partir de 12 ans – Durée : 1h30

Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis

De 11h à 17h

Ça va brader !

Braderie – Fête du quartier

Pas de paiement par carte bancaire

Sur la place de la Légion d’honneur (repli en cas de pluie)

à partir de 14h30

Les Instantanés

Lectures – Annie Ernaux

2 petites formes autour de l’œuvre d’Annie Ernaux, par la compagnie Le Cri Dévot.

Quels adolescents avons-nous été ? Quels ont été les éléments déclencheurs de ce qui nous caractérise aujourd’hui ? Ce spectacle réveille l’adolescent que nous étions, tout en prenant soin de s’adresser à celui d’aujourd’hui.

14h30

La Place d’Annie Ernaux par Camille Daloz.

La Place est un monologue sur les vies respectives des parents d’Annie Ernaux. Un récit pour saisir le lien qui les a unis durant toute une vie. Dans La Place, l’écrivaine cherche à réparer l’amour séparé entre elle et son père.

à partir de 13 ans – Durée : 30 min

Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis Petit Auditorium (3e étage)

15h30

Bastien de Bastien Molines et Camille Daloz par Bastien Molines.

Bastien nous plonge dans l’adolescence d’un comédien de la compagnie. Dans un va-et-vient entre parole poétique et théâtre documentaire, Bastien explore sa construction sociale, familiale et les particularités de son parcours. À travers un échange complice avec les spectateurs, Bastien recompose le puzzle de ses souvenirs en s’appuyant sur des extraits de journaux intimes, des photos issues d’albums de famille mais aussi autour de références propres à sa génération. Alors c’est quoi être un adolescent dans les années 90 ? Comment fait-on quand on préfère regarder Buffy plutôt que le foot ? Peut-on devenir autre chose qu’un ouvrier de Peugeot dans la banlieue de Montbé­liard ? Que pensent les autres de moi ? Et papa ?

Bastien est une traversée intime, émouvante et drôle inspirée par l’œuvre auto-socio-biographique d’Annie Ernaux, toujours sur le fil entre mémoire indivi­duelle et collective.

à partir de 13 ans – Durée : 30 min

Médiathèque José Cabanis (niveau -1)

à 16h30

La Boumbia

La boumbia est une contraction de boum et cumbia, pour se dandiner aux rythmes des musiques latines avec les infatigables DJ Lolote et Carolina du collectif Anacaona. La DJette aux platines propose un set adapté aux plus petits à partir de 3 ans et la danseuse colombienne anime la piste pour nous embarquer dans ce voyage musical et dansant vers l’Amérique latine

à partir de 3 ans – Durée 1h

Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (niveau -1)

à 18h

Radio Tutti – Extra Bal

Concert – Tarentelles – Bal

Après 8 ans de tournée avec Radio Tutti & Barilla Sisters et plus de 300 concerts à travers toute la France, le binôme Pauline Rivière et Pierre-Alexis Lavergne se met à la recherche d’une nouvelle approche du bal. Entre bal et boom avec le public au cœur du jeu.

Nourri de la transe des tarentelles italiennes, du tourbillon des musiques de Galice, Radio Tutti orchestre un bal échevelé, feu d’artifice électro éclaboussant l’Europe du sud. Machine à danser infernale, ce « balèti » contemporain chanté en Italien, Galicien, lingua franca ou occitan saute, de l’accordéon aux synthés,du bouzouki aux machines et enchaîne les danses folks de Sicile, et de Galice, et bien sûr, reines de la danse, des tarentelles passionnées et effrénées.

Avec la participation de Pauline Rivière (chant, percussions, clavier), Pierre-Alexis Lavergne (chant, cordes, claviers, machines, percussions) et Colin Bosio (chant, trompette, mellophone).

Concert – bal proposé dans le cadre de la fête de quartier, organisée par la Chouette Coop.

Médiathèque José Cabanis – Place de la légion d’honneur

D’autres animations seront proposées sur la place par nos partenaires toute la journée du 1er juin.

Temps fort Tout public