20 ans Médiathèque José Cabanis Toulouse, lundi 1 janvier 2024.

20 ans Cette année, la Médiathèque José Cabanis, et par extension le réseau des bibliothèques et médiathèques soufflent leurs 20 bougies. 1 janvier – 29 juin Médiathèque José Cabanis

Début : 2024-01-01T06:00:00+01:00 – 2024-01-02T05:00:00+01:00

Fin : 2024-06-29T06:00:00+02:00 – 2024-06-30T05:00:00+02:00

Cette année, la Médiathèque José Cabanis, et par extension le réseau des bibliothèques et médiathèques soufflent leurs 20 bougies.

À cette occasion, la Bibliothèque de Toulouse propose un fil rouge dans sa programmation, qui a débuté en janvier avec une énergisante Nuit de la Lecture.

Les mois de mai et de juin s’annoncent comme un concentré de propositions festives à la Médiathèque José Cabanis et dans tout le réseau avec des bals, des concerts et de multiples animations (à retrouver dans ces pages grâce à la pastille “Cabanis en fête”).

Que vous soyez Aznavour ou Big Flo et Oli, en mai et en juin on “vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître”.

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges – on peut avoir plusieurs fois 20 ans, c’est l’avantage – pour fêter cet anniversaire comme il se doit.

