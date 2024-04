20 ans FC SUD GATINE Mazières-en-Gâtine, samedi 6 juillet 2024.

20 ans FC SUD GATINE Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Et oui cette année, le FC SUD GATINE fête ses 20 ans d’existences

Alors si vous êtes sponsors, licenciés, dirigeants, supporters, parents de joueurs, ou simple suiveur du FCSG, venez célébrer avec nous nos 20 ans le 6 Juillet 2024 !

Au programme

– Jeux géants

– Une rétrospective photos et stands qui permettront de retracer les 20 ans passé

– Match inter génération Légendes du club + challenge jeunes

– Snacking sur place

Cette fête se clôturera par un dîner dansant au stade de Mazières-en-Gâtine.

Menu plat unique + fromages + dessert.

Tarifs adulte 15 euros;

Tarifs enfants (-12ans) 8 euros

On espère vous voir très nombreux à cette merveilleuse fête et surtout pensez à réserver pour le dîner dansant au 06.68.00.07.81 avant le 30 Avril. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-06

Stade de foot

Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine clem.serti@gmail.com

