20 ANS DU MUSÉE LES LUMIÈRES DE LA MINE Le Bousquet-d’Orb, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Le Bousquet-d'Orb.

20 ANS DU MUSÉE LES LUMIÈRES DE LA MINE 2021-07-23 – 2021-07-23

Le Bousquet-d’Orb Hérault Le Bousquet-d’Orb

Toute la journée

A l’occasion des 20 ans du Musée Les lumières de la mine au Bousquet d’Orb, la commune vous propose toute une journée d’animation.

Au programme :

10 h – accueil du public et présentation du programme

11 h – hommage à Francis BOUTET et à son action pour la commune suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité

A midi – petite restauration possible sur place avec « La musette du mineur » – 8€

A partir de 14h – portes ouvertes du musée

15 h – conférence « Le pays minier » par Ronan JAHENY à la salle Marcel Roux (à côté du stade)

Tout au long de la journée – ambiance musicale assurée par le duo Alter Ego.

En savoir plus sur le Musée

Musée Les lumières de la mine

Place Pierre Masse

34240 LE BOUSQUET D’ORB

Renseignements :

04 67 23 80 89 – 04 67 95 01 07

Toute la journée

En savoir plus sur le Musée

