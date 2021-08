20 ans du musée Jules-Desbois Noyant-Villages, 4 septembre 2021, Noyant-Villages.

20 ans du musée Jules-Desbois 2021-09-04 14:30:00 – 2021-09-04 21:00:00

Noyant-Villages Maine-et-Loire Noyant-Villages Maine-et-Loire Pays de la Loire

Le musée Jules-Desbois fête ses 20 ans cette année et, à cette occasion, la commune de Noyant-Villages, l’équipe des 3 musées insolites et l’association des amis de Jules Desbois organisent une grande fête et mettent à l’honneur la sculpture !

14h30 à 21h > marché des sculpteurs dans les rues

16h et 18h > spectacle de danse de la compagnie La Parenthèse (réservation obligatoire)

20h > concert des Hoodies Brass Band

Gratuit – restauration sur place – pass sanitaire obligatoire pour les spectacles et le concert.

info@3museesinsolitesenanjou.com +33 6 23 88 24 56 http://www.3museesinsolitesenanjou.com/

Musée Jules-Desbois

dernière mise à jour : 2021-08-21 par