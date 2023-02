20 ans du Centre de soins LPO Aquitaine Accueil du Domaine de Certes et Graveyro Audenge Audenge Catégories d’Évènement: Audenge

Gironde Audenge EUR Le centre de soins LPO Aquitaine fête ses 20 ans.

Au programme : Conférence, ateliers créatifs, animations pour petits et grands, et bien d’autres surprises encore…

– 14h30-15h30 : Conférence « Le Centre de soins LPO Aquitaine : 20 ans d’actions en faveur de la faune sauvage »

– 15h30-15h45 : Relâcher public d’un pensionnaire

– 16h-17h30 : Atelier peinture pour dessinez les pensionnaires du Centre de soins à l’aquarelle ou Atelier linogravure pour réalisez un tampon personnalisé

16h-16h45 : Animation « Faune sauvage en détresse, les premiers gestes » ou « Dans la peau d’un soigneur animalier » ou « Aménager son jardin en faveur de la faune sauvage »

La visite d’une Unité Mobile de Soins (UMS) et divers stands vous seront proposés tout au long de l’après-midi.

Réservations au 05 56 91 33 81 – LPO Aquitaine – Standard ouvert uniquement le matin ou en ligne sur HelloAsso https://bit.ly/Insc

