Église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, le mercredi 26 juin 2019 à 19:15

20 ans d’ordination sacerdotale du Père Vincent GUIBERT Mercredi 26 juin, la messe de 19h15 sera présidée par le Père Vincent GUIBERT à l’occasion des 20 ans de son ordination sacerdotale (26 juin 1999 à Notre-Dame de Paris). Entouré de sa proche famille, les paroissiens sont invités à participer à cette action de grâce ou à s’y unir par la prière. La messe sera suivie d’un apéritif. Occasion de redire au Père Vincent et à tous nos prêtres, eux aussi blessés par les drames qui secouent l’Église : « MERCI d’avoir consacré vos vies au Seigneur, à l’Église, et d’être restés les fidèles acteurs de l’annonce de l’Évangile dans la continuité du Christ. » 20 ans d’ordination sacerdotale du Père Vincent GUIBERT Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 81 rue d’Alleray, 75015 Paris Paris Paris

2019-06-26T19:15:00 2019-06-26T21:30:00

