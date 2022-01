20 ans des Editions MonHélios Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

20 ans des Editions MonHélios Argelès-Gazost, 23 juillet 2022, Argelès-Gazost. 20 ans des Editions MonHélios Médiathèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-07-23 – 2022-07-24 Médiathèque ARGELES-GAZOST

Maison d'édition en région, MonHélios est implantée en Béarn, à Pau, cette porte naturelle pour entrer dans les Pyrénées, cette ville villégiature d'où partait Henry Russell pour découvrir « sa » montagne. Généraliste dans son catalogue puisque des livres photographiques côtoient des ouvrages historiques qui, eux-mêmes, jouxtent les romans et autres recueils littéraires, MonHélios a pourtant une ligne éditoriale forte, entièrement et exclusivement réservée aux Pyrénées… eh oui, toutes les publications ont ce point commun, ce lien étrange… viscéral… obligé d'être, de parler, d'évoquer les Pyrénées. MonHélios, les Pyrénées ont leur éditeur

monhelios@wanadoo.fr +33 6 81 44 25 12

