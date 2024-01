20 ANS (DÉJA !) Le Point Ephémère Paris, samedi 20 janvier 2024.

Avec A.S. Dragon & Bertrand Burgalat, Bryan’s Magic Tears, Moïse Turizer, Dirty Cloud…

Concerts & DJ Sets

20 ans qu’on danse, qu’on trinque, qu’on se rencontre, qu’on assiste ensemble à des concerts, des spectacles, des expositions et bien d’autres choses encore

Alors on n’allait évidemment pas laisser passer l’occasion de faire la fête toutes et tous ensemble. On s’est fait plaisir et on a donc invité plusieurs musicien.ne.s qu’on aime beaucoup à venir jouer sur la scène de Point Éphémère le samedi 20 janvier prochain. Les festivités auront lieu dès 18h30 en entrée libre (et oui, c’est cadeau pour vous aussi) et on est très heureux de vous dévoiler les premiers noms : A.S. Dragon (All Stars), Bryan’s Magic Tears, Moise Turizer et Dirty Cloud.

Pour les autres noms, il faudra patienter un chouilla, mais ça arrive très très bientôt !

LA PROG

– A.S. Dragon (All stars)-

A t-on encore besoin de les présenter ? Le groupe A.S. Dragon sera présent en version All Stars samedi 20.01. Et la formation signée chez Tricatel (label de Bertrand Burgalat) vous a préparé de très belles surprises.

– Bryan’s Magic Tears –

Vous vous souvenez de ces groupes américains bouffés par les mites signés sur des labels injoignables du Midwest qui balançaient, au milieu des années 1990, des refrains à faire pâlir les Smashing Pumpkins avec le son le plus pourri de l’histoire de l’électricité ? Non, peut-être pas. Eh bien sachez que Bryan’s Magic Tears aurait très bien pu être l’un d’entre eux. Ce projet, lancé il y a 4 ans par Benjamin Dupont (Dame Blanche) et dans lequel on croise des membres et ex-membres de La Secte Du Futur et Marietta, a en effet tout pour occuper ce créneau, plus tellement usité ces temps-ci, d’ailleurs : mélodies toxiques, guitares alternant fouet et caresse, son fantômatique et nom alambiqué faisant référence à un obscur dealer d’acide parisien.

– MOISE TURIZER –

La rencontre entre Moïse et Turizer est une expérience hybride et sonore, qui résulte d’un choc thermique entre une teuf industrielle aux rythmes intrépides et un concert de post- punk aux allures sombres et glaciales. Moïse Turizer c’est aussi l’instant de grâce qui précède la tempête, une caresse volée qui annonce la bagarre, une cour de récréation en facade rock qui cache un terrain de jeu électrique et décapant.

– DIRTY CLOUD –

Quand on balaye des yeux le ciel rouennais, tout est là. Des nuages sombres, des pluies menaçant de se déverser, les clochers des églises gothiques qui tutoient les hauteurs. Et dans l’air, un peu par la force des choses, les émanations punk d’une nouvelle génération prête à en découdre. Parmi ces jeunesses résignées se distinguent des voix dissidentes, qui vitupèrent à l’envi et comptent bien tout décimer sur leur passage. Dirty Cloud est de celles-là.

Supported by Baccardi & Asahi

