20 ans déjà ! Ayros-Arbouix Ayros-Arbouix Catégories d’évènement: Ayros-Arbouix

Hautes-Pyrénées

20 ans déjà ! Ayros-Arbouix, 9 juillet 2022, Ayros-Arbouix. 20 ans déjà ! Parc Chloro’Fil AYROS-ARBOUIX Ayros-Arbouix

2022-07-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-09 21:00:00 21:00:00 Parc Chloro’Fil AYROS-ARBOUIX

Ayros-Arbouix Hautes-Pyrénées Ayros-Arbouix Le Parc Chloro’Fil fête ses 20 ans : jeux géants en bois, atelier maquillages, spectacles de jonglerie et concert, avant de clôturer cette journée par une projection cinéma en plein-air au cœur du parc. +33 5 62 90 37 65 https://www.chlorofil-parc.com/actualites-blog/49-halloween-en-nocturne-au-bois-des-pirates Parc Chloro’Fil AYROS-ARBOUIX Ayros-Arbouix

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ayros-Arbouix, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Ayros-Arbouix Adresse Parc Chloro'Fil AYROS-ARBOUIX Ville Ayros-Arbouix lieuville Parc Chloro'Fil AYROS-ARBOUIX Ayros-Arbouix Departement Hautes-Pyrénées

20 ans déjà ! Ayros-Arbouix 2022-07-09 was last modified: by 20 ans déjà ! Ayros-Arbouix Ayros-Arbouix 9 juillet 2022 Ayros-Arbouix Hautes-Pyrénées

Ayros-Arbouix Hautes-Pyrénées