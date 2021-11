20 ans de Présence de l’Orgue Saint-Cyr-sur-Loire, 5 décembre 2021, Saint-Cyr-sur-Loire.

20 ans de Présence de l’Orgue Saint-Cyr-sur-Loire

2021-12-05 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-05

Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire

8 EUR 8 10 Pierre de Cambourian et son ensemble instrumental joueront des œuvres de Bach, Haendel et Corelli. Orgue et trompette

Organiste liturgique, Pierre Cambourian est titulaire des grandes-orgues et de l’orgue de chœur de l’église Saint-Vincent de Paul à Paris. Titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur, il enseigne l’écriture et tient les fonctions de conseiller aux études (adjoint de la Direction) au conservatoire Gabriel Fauré du 5ème arrondissement de la ville de Paris.

+33 2 47 54 53 10

Saint-Cyr-sur-Loire

