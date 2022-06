20 ans de l’Escolà Calandreta Artix, 18 juin 2022, Artix.

20 ans de l’Escolà Calandreta Salle des fêtes Avenue de la 2ème Division Blindée Artix

2022-06-18 – 2022-06-18 Salle des fêtes Avenue de la 2ème Division Blindée

Artix 64170

5 EUR 10h à 12h Ateliers découvertes danses et musiques traditionnelles pour les adultes.

12h à 14h Restauration.

14h à 16h30 Ateliers contes, danses et musiques traditionnels pour les enfants.

18h30 Spectacle pour les enfants.

A partir de 20h Repas proposé par les parents de l’école. Animation musicale et Cantèra. Au menu : gaspacho, paëlla et tarte aux pommes.

10h à 12h Ateliers découvertes danses et musiques traditionnelles pour les adultes.

12h à 14h Restauration.

14h à 16h30 Ateliers contes, danses et musiques traditionnels pour les enfants.

18h30 Spectacle pour les enfants.

A partir de 20h Repas proposé par les parents de l’école. Animation musicale et Cantèra. Au menu : gaspacho, paëlla et tarte aux pommes.

+33 6 33 72 81 21

10h à 12h Ateliers découvertes danses et musiques traditionnelles pour les adultes.

12h à 14h Restauration.

14h à 16h30 Ateliers contes, danses et musiques traditionnels pour les enfants.

18h30 Spectacle pour les enfants.

A partir de 20h Repas proposé par les parents de l’école. Animation musicale et Cantèra. Au menu : gaspacho, paëlla et tarte aux pommes.

Calandreta

Salle des fêtes Avenue de la 2ème Division Blindée Artix

dernière mise à jour : 2022-06-04 par