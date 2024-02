20 ans de l’association EGALISE Echange GAmbie Limousin Santé Education Rue des Rochettes Bellac, samedi 16 mars 2024.

L’association humanitaire EGALISE fête ses 20 ans et vous invite à découvrir le ciné-concert comme nos anciens en regardant un film muet accompagné par un orchestre; Deux séances sont prévues ; l’une à 14h et l’autre à 15h30. En soirée, venez prendre part au repas animé par l’orchestre HH87. Tous les bénéfices de la journée serviront à financer les actions de l’association en matière de santé et d’éducation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16

Rue des Rochettes Centre culturel municipal

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement 20 ans de l’association EGALISE Echange GAmbie Limousin Santé Education Bellac a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Pays du Haut Limousin