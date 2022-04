20 ans de l’AOP fourme de Montbrison Chalmazel-Jeansagnière Chalmazel-Jeansagnière Catégories d’évènement: Chalmazel-Jeansagnière

Loire

20 ans de l'AOP fourme de Montbrison Chalmazel-Jeansagnière, 30 juillet 2022, Chalmazel-Jeansagnière.

2022-07-30 – 2022-07-31

Chalmazel-Jeansagnière Loire Chalmazel-Jeansagnière Loire Le Syndicat de la fourme de Montbrison organise les 20 ans de l’AOP à la station de Chalmazel.

Retrouvailles festives et fourmidables assurées !

contact@fourme-montbrison.fr +33 4 77 58 91 30 http://www.fourme-de-montbrison.fr/

