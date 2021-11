Aubagne La Scène de l'Espace Art et Jeunesse Aubagne, Bouches-du-Rhône 20 ans de la Pépinière d’Artistes La Scène de l’Espace Art et Jeunesse Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

20 ans de la Pépinière d’Artistes La Scène de l’Espace Art et Jeunesse, 3 décembre 2021, Aubagne. 20 ans de la Pépinière d’Artistes

La Scène de l’Espace Art et Jeunesse, le vendredi 3 décembre à 20:30

Le nouveau rendez-vous des musiques actuelles dans la région Sud ! Véritable tremplin pour les musiciens, le dispositif a aidé au lancement de nombreux groupes de la région Sud. La Pépinière a fait ses preuves depuis 20 ans ! Au programme : 15h – Rencontre professionnelle (sur inscription) : Musicien en 2022 : vers de nouvelles stratégies de développement ? | Théâtre Comoedia 20h30 – Concerts (gratuits) : Kimsar, Thomas Laffont, Recreation!, George San | Espace Art & Jeunesse Inscription à la rencontre professionnelle : [developpement@arsud-regionsud.com](mailto:developpement@arsud-regionsud.com)

Entrée libre

♫♫♫ La Scène de l’Espace Art et Jeunesse 164 Chemin de St Michel, 13400 Aubagne Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Scène de l'Espace Art et Jeunesse Adresse 164 Chemin de St Michel, 13400 Aubagne Ville Aubagne lieuville La Scène de l'Espace Art et Jeunesse Aubagne