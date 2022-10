20 ans de la médiathèque : peinture d’un arbre de la vie et de la connaissance

20 ans de la médiathèque : peinture d'un arbre de la vie et de la connaissance, 24 octobre 2022



Par les enfants de l'ALSH Amikuze qui viendront à la médiathèque, peinture d'un arbre de la vie et de la connaissance, sur un des murs intérieurs. Atelier de Céline Mirailh-Arrossagaray (Mila Kolore).

