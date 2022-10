20 ans de la médiathèque : lecture théâtralisée

20 ans de la médiathèque : lecture théâtralisée, 19 octobre 2022, . 20 ans de la médiathèque : lecture théâtralisée



2022-10-19 17:00:00 – 2022-10-19 Lecture théâtralisée, par la Cie Entre les gouttes (Bayonne). Des extraits de « Le sourire de l’écume », sa création en cours autour du personnage d’Andersen, dont les contes de fées peuplent de nombreux imaginaires (et de nombreuses bibliothèques). Public familial à partir de 8 ans. Lecture théâtralisée, par la Cie Entre les gouttes (Bayonne). Des extraits de « Le sourire de l’écume », sa création en cours autour du personnage d’Andersen, dont les contes de fées peuplent de nombreux imaginaires (et de nombreuses bibliothèques). Public familial à partir de 8 ans. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville