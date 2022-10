20 ans de la médiathèque : découverte des jeux de l’espace ludothèque

2022-10-26 – 2022-10-26 14h-17h : Après-midi jeux : découverte des nombreux jeux de l'espace ludothèque, avec Stéphanie, de l'association Komedia, qui vous explique les règles et, jeunes ou vieux, vous fait jouer.

